حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» لتقديم خدماتها لأهالي سفاجا

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إطلاق انطلقت مبادرة «أنت الحياة» التابعة لمؤسسة حياة كريمة في سفاجا، أكبر قافلة إنسانية توعوية تشهدها المدينة بالتعاون مع 11 وزارة ومؤسسة لخدمة المواطنين.

أوضح رئيس المدينة أن قافلة مؤسسة حياة كريمة شملت قافلة طبية تضم تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال وتنظيم الأسرة والجلدية مع إحالة المرضي للمستشفيات حال احتياجهم لذلك كجزء بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات توعية وورش ترفيه.

وأضاف شعبان أن القافلة تستمر المبادرة على مدار عدة أيام تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

لك الأنشطة الخاصة بالطفل، فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة“ مصر تقرأ "، ذلك فضلا عما تقدمه مبادرة" أتكلم نسمعك "من الدعم النفسي.

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