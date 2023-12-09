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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة تتوجه إلى ليبيا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنه القا
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تغادر بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين  تحت 17 سنه القاهرة بعد قليل متوجه إلي مدينة مصراته  الليبية للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية المحدد موعدها خلال الفترة من 9  وحتي 20 ديسمبر الجاري .

وتضم القائمة المسافرة إلى ليبيا كلا من  الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة وبيرسى اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديراً فنياً ومحمد مدبولى مدرباً  عاماً وأحمد الماحى مدرباً ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعى ومحمد فؤاد ابوحسين المدير الادارى للمنتخب.

و الكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الإتحاد الإفريقي للعبة.

 


وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 سنه كلا من:
أحمد عبدالبارى ومحمد نصر 
وخالد الفقى ومصطفى شريف  وحمزه ياسين وزياد غنيم  ومروان متولى وزياد حنيدق  وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد 
وفادى حنفى ومهند ربيع

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد على الاجتماع بالبعثة قبل السفر وطالبهم بالتركيز  الشديد والأداء بقوة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لبطولة العالم ومواصلة الإنجازات  التى بدأت بفوز منتخب الكبار باللقب والافريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 
وكذلك منتخب الناشئات الفائز مؤخراً باللقب الإفريقي وتأهل أيضاً لبطولة العالم.

المهندس ياسر قمر بطولة الأمم الأفريقية منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين