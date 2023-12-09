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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تُعلن حصاد 78 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية
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أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، أن المزارعين الأوكرانيين تمكنوا حتى الأمس الموافق 8 ديسمبر 2023 من حصاد ما يقرب من 78 مليون طن من الحبوب الجديدة والبذور الزيتية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن حصاد الحبوب والبقوليات جاء على مساحة 10.433 مليون هكتار بإنتاجية قدرها 54.7 سنت للهكتار الواحد. وفي الإجمالي، تم حصاد أكثر من 57.57 مليون طن من الحبوب.

وأضاف البيان أنه اعتبارًا من 8 ديسمبر، حصد المزارعون الأوكرانيون 26.9 مليون طن من الذرة من 3.5 مليون هكتار (إنتاجية 76.4 سنت/هكتار) و22.5 مليون طن من القمح من 4.7 مليون هكتار (إنتاجية 47.9 سنت/هكتار) و5.9 مليون طن من الشعير من أكثر من 1.5 مليون هكتار (إنتاجية 39.3 سنت/هكتار) و399.500 طن من البازلاء من 154.400 هكتار (إنتاجية 25.9 سنت/هكتار).

وتابع أن البلاد حصدت 207.400 طن من نبات الحنطة السوداء من 139.700 هكتار (إنتاجية 14.8 سنت/هكتار). وتم حصاد 180.000 طن من نبات الدخن من 79.500 هكتار (إنتاجية 22.6 سنت/هكتار). وتم حصاد الحبوب والبقول الأخرى بكمية مليون طن من 340.100 هكتار.

وحتى 8 ديسمبر، حصدت أوكرانيا 20.7 مليون طن من البذور الزيتية من 8.2 مليون هكتار. وتم حصاد 11.9 مليون طن من بذور عباد الشمس من أكثر من 5 ملايين هكتار (إنتاجية 23.8 سنت/هكتار) وحصاد فول الصويا بكمية 4.8 مليون طن من أكثر من 1.8 مليون هكتار (الإنتاجية، 26.5 سنت/هكتار) كما تم حصاد 4 ملايين طن من بذور اللفت من 1.4 مليون هكتار (إنتاجية 28.7 ك/هكتار).. حسب البيان.

 

أوكرانيا الحبوب