وزير الخارجية الأوكرني يزور بروكسل قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي

يتوجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في زيارة رسمية إلى بروكسل بعد غد لمدة يومين للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت أن كوليبا سيشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي وسيولي اهتمامًا رئيسيًا لقرار المجلس الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الموضوع المهم المنفصل سيكون حشد المساعدة العسكرية الجديدة لأوكرانيا والإنتاج المشترك للأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.

وفي إطار زيارته لبروكسل، سيشارك دميترو كوليبا أيضًا في الاجتماع الوزاري للشراكة الشرقية الذي يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من خمسة من دول الشراكة الشرقية الستة (أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا)، والذي سيكون موضوعه الرئيسي أنشطة المبادرة في عام 2024 لتعزيز التكامل الأوروبي بين أعضائها.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الخارجية الأوكراني أيضا الاجتماعات الثنائية مع نظرائه.

ويشار إلى أنه في الثامن من نوفمبر، أوصت المفوضية الأوروبية بأن يبدأ المجلس الأوروبي المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. كما أوصت ببدء مفاوضات مع البوسنة والهرسك بشروط معينة ومنح جورجيا وضع المرشح.