اليوم.. طقس لطيف نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد.

وهناك امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر علي فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى 13 درجة .