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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفد فرنسي يؤكد أهمية دور الجيش في الحفاظ على أمن لبنان خلال الظروف الراهنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد وفد فرنسى يزور بيروت حاليًا على أهمية دور الجيش فى الحفاظ على أمن واستقرار لبنان خلال الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون للوفد الفرنسي، حيث ضم الوفد المدير العام للشئون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية فريدريك موندلونى، والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية مع وفد مرافق بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية.. كما توجه قائد الجيش بالشكر للسلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.

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