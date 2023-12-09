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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تهم «التهرب الضريبي» تلاحق نجل بايدن والرئيس الأمريكي يلتزم الصمت

هانتر
هانتر
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تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، سؤالًا وجه له حول مدى اعتقاده أن نجله بريء من تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وعندما سئل بايدن لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهًا في رحلة إلى نيفادا وكاليفورنيا إن كان يعتقد أن نجله هانتر بريء حيال التهم الجديدة التي وُجهت إليه بالتهرب من دفع الضرائب، اكتفى بايدن بالتلويح بيده للمراسلين متجاهلا الإجابة.

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الاتهامات التي تلاحقه أيضا، وتتحدث عن تورطه في أعمال يشرف عليها ابنه هانتر.

نجل بايدن التهرب الضريبي هانتر