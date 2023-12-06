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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حرب غزة توجه ضربة قاصمة للسياحة في إسرائيل

قصف غزة
قصف غزة
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أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن حركة السياحة الوافدة إلى إسرائيل تعرضت لانخفاض حاد للشهر الثاني على التوالي، خلال نوفمبر الماضي، في أعقاب الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

 

 حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، انخفض عدد زوار إسرائيل إلى 39 ألفا الشهر الماضي مقابل 99 ألفا في أكتوبر و370 ألفا في نوفمبر 2022. وقبل الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر، كانت أرقام السياحة الشهرية تتخطى عادة 300 ألف.

وقال المكتب المركزي للإحصاء إنه خلال الأحد عشر شهرا التي مرت من العام، وصل 3.19 مليون زائر ارتفاعا من 2.57 مليون في العام السابق.

منذ بداية الحرب، انخفض الطلب على السفر إلى إسرائيل وأوقفت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، تاركة شركات الطيران الإسرائيلية العال وأركيا ويسرائير وعدد قليل من الشركات تسافر من وإلى تل أبيب.

السابع من أكتوبر السياحة الوافدة الكيان الصهيوني