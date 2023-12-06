بـ4 مليارات دولار.. دبي تطلق أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن إمارة دبي، أطلقت اليوم الأربعاء، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي، بتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)

وأضاف “بن راشد” في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المشروع، الذي تم الكشف عنه بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، يمتد على مساحة 44 كيلومترا، ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 مترا، ويضم أيضا أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.

وذكر الشيخ محمد بن راشد، أن المشروع سيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنويا.