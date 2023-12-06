تعرف على موعد انتهاء إيقاف ثلاثي الزمالك

ينتهى إيقاف ثلاثي الزمالك، أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي بعد غد الجمعة 8 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تعرضهم للإيقاف لمدة شهر من خوض المباريات بقرار من مجلس الإدارة .

جاء قرار الإيقاف للثلاثي من قبل المجلس برئاسة حسين لبيب بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بمسابقة الدوري الممتاز .

وستحدد إدارة الزمالك مع معتمد جمال بعد غد الموقف النهائي للثلاثي بعد انتهاء ايقافهم سواء بعودتهم للمشاركة بالمباريات، أو المطالبة من المدير الفني بخوضهم للتدريبات الجماعية واستبعادهم فنيا من المباريات .

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكاس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب السلام بحضور جماهيري .

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

يقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى رحل عن الفريق الأبيض مؤخرا بسبب سوء النتائج .