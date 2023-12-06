ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الإماراتي: تجارتنا غير النفطية مع روسيا تضاعفت في 2022

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أن التجارة غير النفطية بين روسيا والإمارات ارتفعت في العام 2022 بنحو 109%.

 

وجاء تصريح رئيس دولة الإمارات العربية في أبو ظبي اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، في بداية لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقال الرئيس الإماراتي: "تدل هذه القفزة غير المسبوقة على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين بلدينا".

ولفت إلى أن الإمارات "تتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وتطوير التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة ومشاريع البنية التحتية والتقنيات المتقدمة.

من جهته أشاد بوتين بالعلاقات الثنائية، وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر شريك لروسيا في العالم العربي. وقال، إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%، وفي سبيله إلى الازدياد. كذلك ازداد التعاون في مجال الاستثمارات، والتعاون الصناعي".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى أبو ظبي في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ويعقد مباحثات تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومن ثم من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي إلى السعودية، حيث سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

اديمير بوتين الامارات العربية التبادل التجاري الرئيس الإماراتي محمد بن زايد