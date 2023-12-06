تراجع صافي أرباح أكبر 3 بنوك إسرائيلية خلال الربع الثالث من العام

تراجعت الأرباح الصافية لاكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية خلال الربع الثالث من العام الجارى نتيجة ارتفاع مخاطر الاقراض وما ترتب عليها من خسائر فى عمليات الائتمان المصرفى ناتجة عن ارتفاع اسعار الفائدة المصرفية الى 5 %.

واربكت الحرب الدائرة فى غزة حاليا منذ السابع من اكتوبر الماضى ادارات البنوك عن انجاز بيان ادائها المالى عن الربع الثالث من العام الجارى والمنتهى فى 20 سبتمبر الماضى فى توقيتات مبكرة حتى صدرت اليوم الاربعاء فقد تراجعت صافى ارباح بنك الخصم الاسرائيلى عن الربع الثالث من العام الجارى الى 817 مليون شيكل مقابل 893 مليون شيكل حققها البنك كربح صافى خلال الربع الثالث من العام 2022، وارجع البنك ذلك التراجع الى ارتفاع معدلات خسائره الائتمانية نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة وارتفاع كلفة الاقتراض الائتمانى الى 596 مليون شيكل خلال الربع الثالث من العام الجارى.

و تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة مزراحى المصرفية فى اسرائيل الى 1.1 مليار شيكل خلال الربع الثالث من العام الجارى وذلك بنسبة 8. 6 % اقل عن مستواها المسجل خلال الربع الثالث من العام 2022، وارجعت المجموعة فى بيان لها سبب التراجع الى ارتفاع خسائر عمليات الائتمان نتيجة ارتفاع الفائدة وزيادة مخاطر الاقتراض.

وتراجعت كذلك ارباح بنك ليؤمى ثالث اكبر بنوك اسرائيل خلال الربع الثالث من العام الجارى الى 77. 1 مليار شيكل نتيجة ارتفاع كلفة الائتمان المصرفى مقارنة بارباح الربع الاول من العام الجارى وكانت 2. 5 مليار شيكل وارباح الربع الثالث من العام 2022 وكانت 38. 5 مليار شيكل.