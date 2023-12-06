الزمالك ينتظر رد فتوح بشأن الفرصة الأخيرة

أبلغت إدارة الزمالك، وسطاء من اللاعب أحمد فتوح، بالشرط الأساسي من أجل العفو عنه والسماح له بالمشاركة في مباريات الزمالك مرة أخرى .

الزمالك اشترط تجديد فتوح عقده مع النادي وذلك لعدة مواسم مقبلة، خاصة وأن اللاعب عقده ينتهى مع الفريق بنهاية الموسم الجاري .

وحال رفض فتوح لعرض مجلس الزمالك، فسيستمر استبعاده فنيا عن المباريات وهو ما سيؤثر سلبيا عليه فنيا وقد يؤدي إلي استبعاده من قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكاس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب السلام بحضور جماهيري .

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

يقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى رحل عن الفريق الأبيض مؤخرا بسبب سوء النتائج .