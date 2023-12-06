بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار وهيئة حماية البيئة برأس الخيمة على هامش COP28

وقع الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، بروتوكول تعاون مع الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام هيئة حماية البيئة والتنمية بحكومة رأس الخيمة فى إطار فعاليات COP28.

يهدف البرتوكول الى تبادل الخبرات العلمية من جانب المعهد والتعاون المشترك بين الجانبين فى المشاريع التى تخدم البيئة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، حيث أن المعهد يتميز بخبرات عالية فى مجال تنمية والحفاظ على الشعاب المرجانية وسوف يتم الاعداد لتبادل الخبرات وتبادل الامكانيات المختلفة بين الجانبين من خلال مشروعات مشتركة تخدم البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحرى للبيئة البحرية لكلا الجانبين سواء بالبحر الاحمر او بمنطقة المياه البحرية أمام سواحل منطقة رأس الخيمة.

كما يهدف البروتوكول إلى إعداد العديد من ورش العمل والمشروعات المشتركة التى تخدم كلا الجانبين، حيث سوف يتم اعداد العديد من ورش العمل وإعداد مقترحات مختلفة للحفاظ على البيئة البحرية واضافة الانشطة العلمية.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة والإمكانيات المتوفرة فى ورش العمل والتدريب المشترك فى مجال حماية البيئة البحرية وأعمال استزراع الشعاب المرجانية، حيث أن منطقة البيئة البحرية لها تأثير عالى جدا نتيجة تغيرات المناخ التى تؤثر على زيادة التنوع البيولوجى الموجود فى البحار والمحيطات بالمنطقة وان هذه التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على الثروات الطبيعية.

ويخدم هذا النشاط حماية البيئة البحرية وذلك من خلال الدعوات المشتركة من كلا الجانبين فى تنفيذ اعمال مشتركة سواء على سفن الابحاث بالمعهد او سفن الابحاث المتوفرة بالجانب الإمارتى، وان المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لديه سفينة ابحاث متميزة بكافة الاجهزة التى ترصد وتتابع هجرة الكائنات البحرية والاسماك البحرية والتصوير، وقد أعجب بها الدكتور سيف الغيص بامكانيات المعهد العالية جدا وسوف يقوم وفد من الجانب الامارتى بزيارة المعهد فى يناير القادم للاطلاع على امكانيات المعهد والانشطة والامكانيات المتوفرة التى تم عرضها من قبل الدكتور عمرو زكريا على المختصين من وفد رأس الخيمة المتمثل فى الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وقد تم إعداد ورشة عمل على هامش توقيع البروتوكول لعرض امكانيات المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد التى سوف يقدمها لخدمة الجانب الإماراتى فى كافة المجالات سواء حماية الشعاب المرجانية والاستكشافات الخاصة بالبيئة البحرية أو نقل الخبرات فى مجال الاجهزة العلمية التى يستخدمها المعهد على سفن الابحاث سلسبيل.

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