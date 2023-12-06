«الأهلي الكويتي» يحصد شهادة الأيزو لالتزامه بالمعايير الدولية بمجال أمن وحماية المعلومات

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن حصوله على شهادة ISO/27001:2013 في مجال أمن وحماية المعلومات ونظم إدارة البيانات (ISMS)، مما يجعله في مصاف البنوك القليلة في مصر التي حصلت على هذه الشهادة المرموقة والمعتمدة دولياً، وذلك تقديراً لتميزه في تطبيق أعلى ضوابط الحوكمة الأمنية وسرية تداول المعلومات.

تمثل هذه الشهادة الممنوحة من الهيئة البريطانية المعتمدة Alcumus ISOQAR تكليلاً للجهود التي يقوم بها البنك لتطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الأمنية وقدرته على حماية بيانات عملائه، مما يعزز توطيد الثقة في البنك داخل السوق المصرفي المصري وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات البنكية المبتكرة مع ضمان شدة الإجراءات الأمنية التي يتبعها البنك والتقييم المستمر للحد من المخاطر المتعلقة بإدارة البيانات والحماية ضد الهجمات الإلكترونية لتقديم تجربة مصرفية آمنة للعملاء.

أكد البنك الأهلي الكويتي - مصر أن الحصول على هذه الشهادة يعتبر ميزة تنافسية تعكس جهود البنك في تطويرالبنية التحتية التكنولوجية وفقاً لأعلى معايير أمن المعلومات وإدارة الجودة على نطاق عالمي للتأكد من رضاء العملاء وضمان السرية والنزاهة، كما أن البنك ينتهج نهجاً مبتكراً لتطوير برامج وأنظمة أمن المعلومات وإدارة أنظمة البيانات وتشغيلها ومراقبتها بما يضمن سلامة وسرية بيانات العملاء على أكمل وجه.

وفي ظل المشهد التكنولوجي المتغير يصبح الالتزام بمعايير حماية بيانات العملاء أمراً أكثر صعوبة، إلا أن البنك يمتلك من الخبرات والنظم ما يؤهله لتقديم حلول تقنية آمنة مع تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الأمنية لسير العمل داخل البنك.

جدير بالذكر أن عملية الاستعداد للحصول على هذه الشهادة بدأت في عام 2021 مما يبلور الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق أمن المعلومات بالتعاون مع جميع الإدارات المختلفة لتطبيق المعايير التي تبرز مصداقية البنك وقوة علامته التجارية أمام عملائه وشركائه ومساهميه، وتتمثل متطلبات الحصول على شهادة ISO/ 27001:2013 في التزام البنك بتنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق 14 معياراً و114 عنصراً لحماية بيانات العملاء والعمل على تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية والتجارية المختلفة وتعزيز مرونة الأمن السيبراني ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر الأمنية.