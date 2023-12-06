وزارة الطيران: حريق مطار القاهرة نشب في مبنى تحت الإنشاء ولاتوجد خسائر أو إصابات

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي بأنه تم السيطرة على حريق محدود نشب بأحد المخازن التابعة لشركة شحن تحت الإنشاء والتجهيز بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر أنه على الفور تمكنت عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بالسيطرة علي الحريق وقت حدوثه، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وأكد أنه جارى التحقيق من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات حدوث الحريق ومعرفة أسباب وقوعه.

وأوضح المصدر شركة ميناء القاهرة الجوي تتبع أعلي معايير الحماية والأمن والسلامة في جميع مباني الركاب بالمطار والمباني الملحقة، وتستخدام أحدث أجهزة وأنظمة الحماية المدنية بما يكفل التعامل مع أي أحداث أو مواقف طارئة.