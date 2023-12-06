ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الطيران: حريق مطار القاهرة نشب في مبنى تحت الإنشاء ولاتوجد خسائر أو إصابات

مطار القاهرة
مطار القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي بأنه تم السيطرة على حريق محدود نشب بأحد المخازن التابعة لشركة شحن تحت الإنشاء والتجهيز بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر أنه على الفور تمكنت عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بالسيطرة علي الحريق وقت حدوثه، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وأكد أنه جارى التحقيق من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات حدوث الحريق ومعرفة أسباب وقوعه. 

وأوضح المصدر  شركة ميناء القاهرة الجوي تتبع أعلي معايير الحماية والأمن والسلامة في جميع مباني الركاب بالمطار والمباني الملحقة، وتستخدام أحدث أجهزة وأنظمة الحماية المدنية بما يكفل التعامل مع أي أحداث أو مواقف طارئة.

الطيران حريق مطار القاهرة مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي الحماية المدنية