النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف ملابسات مصرع سيدة حرقا داخل شقة بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة ومصرع سيدة جراء الحريق وطالبت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. وعلي الفور تم الدفع ب 3 سيارات اطفاء مدعومة بسيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول العقار، وتمت السيطرة على النيران، وتبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 70عاما جراء الحادث وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .