التاريخ ينصر مانشستر يونايتد فى قمة تشيلسى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة الصدام القوي بين مانشستر يونايتد الذى يستضيف نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء، بمعنويات مرتفعه فى ظل الكبوة التى يعانى منها فى الفترة الأخيرة فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، بسبب تاريخ الموجهات التى بين الشياطين الحمر و تشيلسى.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة خاضها في البريميرليج أمام تشيلسي، وذلك منذ السقوط بهدف دون رد في ستامفورد بريدج في نوفمبر 2017، محققًا بعدها 4 انتصارات و7 تعادلات.

ويعتبر آخر انتصار لتشيلسي في البريميرليج خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد، كان مايو 2013 بهدف دون رد، وبعدها تعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

وتعتبر تلك القمة هى الكبر فى انجلترا تشهد تعادلات، حيث تعادلا الفريقان فى 26 مرة في البريميرليج، وهي أكثر مواجهة تشهد التعادل في تاريخ البريميرليج.

وبالنظر إلى مانشستر يونايتد، فالفريق يعاني من كبوة واضحة، إذ خسر 3 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في الدوري على ملعبه.

ويتواجد فريق تشيلسى في المركز العاشر برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن برينتفورد، بينما يقع مانشستر يونايتد فى المركز السابع برصيد 24 نقطة.