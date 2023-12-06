ضبط 275 قضية تنقيب عن الآثار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وحيازتها والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة (من 1/1/2023 إلى 3/12/2023) فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أسفرت عن ضبط (767) قضية متنوعة كالتالى:

(366) قضية بإجمالى (1052) متهم على النحو التالى:

(17) قضية حيازة آثار والإتجار بها.

(275) قضية تنقيب عن الآثار.

(64) قضية تهريب آثار وعملات أثرية.

(4) قضايا نصب آثار.

قضية سرقة لوحات أثرية.

(5) قضايا عثور على الآثار.

4014 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.