مؤلفات الراحل يعقوب الشاروني بالدورة الـ55 لمعرض الكتاب

تصدر الهيئة العامة للكتاب مجموعة من مؤلفات الكاتب الراحل يعقوب الشاروني، شخصية معرض الطفل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل وهي: «أجمل حكاياتنا العربية»، و«البخلاء»، و«حكايات إيسوب»، و«زهرة السعادة»، ومسرحية «أبطال بلدنا»، فضلا عن كتاب «في محبة يعقوب الشاروني» يضم شهادات حول الراحل كتبها نخبة من المثقفين وكتاب أدب الأطفال المصريين والعرب والأجانب.

يذكر أن الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقبلة تقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.