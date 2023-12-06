حملة مكبرة.. بيطري كفرالشيخ يحصن 36 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

واصلت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ ، عمليات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية ، في إطار حملة مكبرة.

وقال بيان صحفي لمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه، تنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للطب البيطري، ومتابعة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور على عبدالسلام شعوط مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور هشام السيد علام مدير إدارة الدواجن بالمديرية، تم تحصين عدد ٣٦٢٣٠ طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور ،تم تحصين ٥٠٠٠ طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، كما تم تطهير سوق واحد وعدد ٣ رياشه، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف البيان، أنه تم منح تصريحي نقل ل٥٠٠٠ من أنواع الطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة، وذلك خلال الأسبوع الجاري.