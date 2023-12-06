تواصل حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء

قالت الدكتورة رحاب الجوهري مديرة مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء إن الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع انطلقت بداية من التاسع عشر من نوفمبر الماضي تحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء و توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و المهندس الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية و الداجنة و تعليمات اللواء د ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضحت مديرة الطب البيطري بجنوب سيناء ل"البوابةنيوز" أن هذه هي الحملة القومية الثالثة لهذا العام ٢٠٢٣م لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع حيث تقوم لجان التحصين بعمل التحصينات و الترقيم و التسجيل و عمل الندوات إلارشادية المكثفة فى جميع مدن وووديان المحافظة وذلك بغرض التوعية بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية وكذا التأمين على الثروة الحيوانية.

واضافت أنه جرى التشديد على جميع لجان التحصينات اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية و تنفيذها بكل دقة

و تقوم اللجان أيضا بعمل تقصى على جميع الأمراض سواء كانت خاصة بالحيوانات أو الطيور والتنبيه على المواطنين بسرعة إبلاغ اقرب وحده بيطرية عن اى اشتباه في اي امراض وبائية تظهر على حيواناتهم

وعمل اللجان متواصل يوميا حتى الانتهاء من تحصين كل الثروة الحيوانية فى جميع انحاء محافظة جنوب سيناء.

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