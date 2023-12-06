تعرف على التشكيل المتوقع لتشيلسى فى قمة مانشستر يونايتد

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة الصدام القوي بين مانشستر يونايتد الذى يستضيف نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

حيث يدخل الفريقان اللقاء بدافع تحسين موقعهما في جدول الترتيب ، والذى يعانى كل فريق منهم من التدهور فى نتائجة فى الفترة الأخيرة.



وجاء تشكيل تشيلسى المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، بادياشيلي، كولويل.

خط الوسط: كايسيدو، فيرنانديز، ستيرلينج، بالمر، مودريك.

خط الهجوم: جاكسون.



ويأمل ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، في تحسين نتائج الفريق اللندني خارج ملعبه منذ بداية الموسم الجاري، حيث فرط في 8 نقاط ممكنة بعد خسارتين وتعادل مقابل 3 انتصارات، مما أبعده عن دائرة الكبار.

حيث يتواجد فريق تشيلسى في المركز العاشر برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن برينتفورد، بينما يقع مانشستر يونايتد فى المركز السابع برصيد 24 نقطة.