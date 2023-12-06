جامعه بني سويف الثامنة محليًا و860-841 عالميًا بأول مشاركة بتصنيف QS البريطاني للاستدامة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المركز الثامن محليا و860-841 عالميًا في أول مشاركة في تصنيف QS البريطاني للاستدامة (المجتمع - البيئة - الحوكمة)؛ إذ تتوالى إنجازات الجامعة ليس فقط بالمشاركة ولكن أيضًا بتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وتحقيق مكانه متميزة بين الجامعات المصرية والعالمية.

وأوضح الدكتور منصور أن تصنيف QS World University Rankings: Sustainability 2024 يعتمد على 3 معايير رئيسية هم الأثر البيئي والأثر الاجتماعي والحوكمة، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كليا على مدى تأثير الجامعات علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية مما يؤكد مشاركة الجامعة بدور كبير في الجهود العالمية لأحداث التغير البيئي والاجتماعي سواء من خلال البحث العلمي أو التدريس أو المشاركة الاجتماعية وتحسين الاستدامة، وأن أول ظهور لهذا التصنيف كان في العام الماضي، ويعتبر من التصنيفات الهامة عالميًا.

كما وجهت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، لرعايته ودعمه الكامل لمنسوبي الجامعة وتشجيعه لزيادة النشر الدولي الذي يساعد في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا، والعمل على زيادة التوعية بمفاهيم الاستدامة تنفيذًا لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للبيئة والاستدامة بالجامعة في ظل الحوكمة وخطه الدولة 2030 لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربيًا ودوليًا.