ارتفاع حالات التهاب الرئة لدى الأطفال في عدد من الدول .. وخبراء وأطباء يحذرون

يشهد العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الصين، الدنمارك، فرنسا، وهولندا، زيادة ملحوظة في حالات التهاب الرئة لدى الأطفال المرتبطة ببكتيريا تُعرف باسم "الميكوبلازما الرئوية". وقد أفادت تقارير أخيرة من إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية عن ارتفاع ملحوظ في الحالات هناك أيضًا.

و أكد خبراء الصحة أن الولايات المتحدة وأوروبا يتوقعون ارتفاعًا في حالات التهاب الرئة هذا العام بسبب البكتيريا المذكورة، والتي تميل إلى تسبب تفشيات كل سنة إلى ثلاث سنوات. وبالرغم من عدم شهود الولايات المتحدة على موجات حقيقية من هذا المرض منذ الفترة قبل جائحة كوفيد-19، فإن الخبراء يشيرُون إلى أن ارتفاع الحالات قد يكون متوقعًا هذا العام.

الدكتور بادي كريش، الخبير في الأمراض المعدية لدى الأطفال في جامعة فاندربيلت، صرّح بأن الزيادة في حالات التهاب الرئة نتيجة للميكوبلازما قد تكون أسوأ هذا العام، مع ارتفاع ملحوظ يشهده العالم من حولهم. وفي دراسة نشرتها مجلة "لانسيت ميكروب"، أظهرت الأرقام تضاعف حالات التهاب الرئة بأكثر من أربع مرات خلال الصيف والخريف، خاصة في آسيا وأوروبا.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إلى أن مقاومة الميكوبلازما لنوع معين من المضادات الحيوية قد تكون واحدة من الأسباب وراء زيادة حالات التهاب الرئة في الصين.

من جهته، يوضح الدكتور بيتر هوتز من مستشفى تكساس للأطفال أن تفشيات الميكوبلازما تحدث بشكل دوري كل بضع سنوات، ويشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا، أي فئة الأطفال المدرسيين.

يعتبر التهاب الرئة الناجم عن الميكوبلازما من الأمراض التي قد لا تكون مألوفة للآباء، إلا أن الأطباء يشيرُون إلى أنها تُعتبر سببًا شائعًا للالتهاب الرئوي الخفيف الذي يسمى أيضًا بـ "المشي". يُصاحب هذا النوع من الالتهاب السعال الذي قد يستمر لأسابيع، وعادة ما يصاحبه حمى وصداع، مع وجود طفح جلدي غالبًا على الجذع، الظهر أو الذراعين.

ومع تزايد الحالات المرتبطة بالفيروسات مثل Covid-19 والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي RSV، ارتفعت حالات الالتهاب الرئوي عمومًا في الولايات المتحدة وبقية العالم.

تحذر الجهات الصحية الأمريكية من أن المضادات الحيوية الأمامية لعلاج الالتهاب الرئوي قد لا تكون فعّالة ضد الإصابة بالميكوبلازما. وتشدد على أهمية استخدام مضادات حيوية أخرى مثل أزيثروميسين أو Z-Pak لعلاج هذا النوع من الإصابات.

تشير التوصيات الطبية إلى أنه عند بدء العلاج بالمضادات الحيوية، يجب أن يكون هناك استجابة ملحوظة خلال يومين، وإذا لم تحدث هذه الاستجابة، يُنصح بمراجعة الطبيب مرة أخرى.

يُشير الأطباء إلى أهمية الوعي لدى الآباء ومقدمي الرعاية الصحية، وعدم القلق الزائد، ولكن البقاء في حالة تأهب لاحتمال زيادة حالات التهاب الرئة هذا العام نتيجة الميكوبلازما.