بالصور.. "أهمية إدارة الوقت في تحقيق الأهداف" تنظم ندوة بمحافظة الجيزة

قام أشرف بكر رئيس حي إمبابه بتنظيم ندوة بعنوان أهمية إدارة الوقت في تحقيق الأهداف وذلك بمقر مركز شباب المنيرة، وقام بإدارة الندوة بشكل رائع وأداء متميز هشام مصطفى الجندي - المدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز التنمية البشرية بمحافظة الجيزة وهذا ما أكده جميع الحاضرين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام علي وحدة السكان، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية نحو الإهتمام بتنمية الوعي الثقافي لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وخاصة في مرحلة التعليم الجامعي.

وقام بتنظيم الندوة رانيا موسى - مدير والأمومة والطفولة ووحدة السكان بحي امبابه وبحضور نادية علي محمودإدارة الشباب والرياضة بشمال الجيزة، وحضر الندوه عدد ٥٠ طالب وطالبة من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والذين أشادوا بالندوة واستفادتهم منها وأهمية موضوع الندوة والاسلوب الرائع في إدارة الندوة وطلبوا إعداد ندوات أخرى وظهر ذلك جليا من خلال التفاعل المتبادل بينهم وبين المحاضر أثناء الندوة.

وصرح هشام الجندي - المدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز التنمية البشرية بمحافظة الجيزة والذي قام بإدارة الندوة بأنه سعيد بما تقوم به وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الجيزة من نشر الوعي الثقافي لدى الشباب تحت رعاية اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية للمحافطة، وأن هذه الندوة التي تشرف بإدارتها ستكون ضمن سلسلة من الندوات والدورات التدريبية المتنوعة التي سيقوم بالتدريب فيها خلال الفترة القادمة لأن التدريب هو رسالة ويجب على من تحمل تلك المسئولية أن يؤديها كما ينبغي وفي كل وقت من أجل خدمة الوطن.