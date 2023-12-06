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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يبحث مع «هواوي» سبل التعاون في مجال التحول الرقمي.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بزيارة لمركز عمليات شركة هواوي في الصين، اليوم الأربعاء، للاطلاع على أحدث البرامج الإلكترونية المتبعة والتحول الرقمي في إدارة مختلف المنشآت والأنظمة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض ما حققته مصر في ملف التحول الرقمي بمجالات الرعاية الصحية، كما اطلع على أحدث ابتكارات التحول الرقمي المتبعة في الصين خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع على تطورات تكنولوجيا المعلومات في تشغيل وإدارة أنظمة الرعاية الصحية سواء في الإسعاف، أو الرعايات الصحية في المستشفيات، كما اطلع على مركز معلومات هواوي المستحدث، والمقرر تشغيله في شهر مارس المقبل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير عقد اجتماعا تشاوريا مع خبراء شركة هواوي، لبحث كيفية الاستفادة بخبرات الشركة في التحول الرقمي والمجالات التي يمكن التعاون بها لتطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.

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الاربع سنوات الماضية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان تحسين الخدمات