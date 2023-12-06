تجديد حبس مسن متهم بقتل شاب طعنًا في الوايلى

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل شاب بعد طعنه ٣ طعنات قاتلة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، انتهت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، من إجراء المعاينة التصويرية لواقعة مقتل شاب على يد مُسن، بسبب خلافات الجيرة، بصحبة قوة من قسم شرطة الوايلى، ورجال الطب الشرعى والبحث الجنائى.

وانتهت النيابة من إجراء مناظرة جثمان القتيل، حيث تبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، عبارة عن ٣ طعنات قاتلة، في القلب والبطن، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي، بمعرفة الطب الشرعي، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 20 سنة مصاب بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره المسن بسبب خلافات الجيرة، وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .