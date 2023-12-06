تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري بعد تعديل موعد مباراة ساجرادا

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري ضمن حسابات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء أن تحديد لقاء الزمالك والاتحاد سيعلن في وقت لاحق.

ويأتي قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، بتعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي.

وكان "كاف" أعلن في الساعات القليلة الماضية تعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا ليقام مساء السبت بدلاً من الأحد.