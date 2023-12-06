بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإعلان عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا من فضائية "القاهرة الإخبارية" للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

ويكشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أبرمت مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة الدول العربية، تقوم بمقتضاها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال بعثة رسمية، بمختلف مراحلها وإجراءاتها وحتى صدور النتيجة النهائية الرسمية لها.

ووقع مذكرة التفاهم المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعن جامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، والذي تم تكليفه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية بترأس بعثتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأكد المستشار حازم بدوي في تصريح له خلال مراسم إبرام مذكرة التفاهم - أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية، بوصفها البيت الجامع للعرب والمنظمة العريقة محل الاحترام الكبير والمنوط بها تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، ونقل صورة واقعية عن العملية الانتخابية إلى مختلف شعوب المنطقة العربية والعالم بأسره.

وأشار إلى حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في مجال الانتخابات والاستفتاءات، لافتا إلى أن الهيئة استحدثت بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في إعمال حقهم والمشاركة