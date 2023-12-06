رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لتفقد مركز التحول الرقمي

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور عاشور عمرى مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات والوفد المرافق له الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب والتحول الرقمى، أحمد عبدالعزيز مدير عام الشئون الفنية، المهندس عبدالحميد النمر بوحدة التدريب والتحول الرقمى وذلك فى زيارة لتفقد ومراجعة مركز التحول الرقمى بالجامعة لتجديد اعتماده.

ورحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة مؤكدا على أهمية التحول الرقمى مستعرضا خطة الجامعة نحو التحول الرقمى وتطبيق نظمه من أجل التحول إلى جامعة ذكية وذلك تنفيذا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠، وفى هذا الشأن أكد رئيس الجامعة أنه تم تجهيز مركز التحول الرقمى على أحدث مستوى تقنى وتكنولوحى وميكنة الخدمات المقدمة وتقديم دورات تدريبية عن أساسيات التحول الرقمى واستخدام نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة والمتطورة، وتمكين المتدرب بمهنية عالية على أيدى كوادر تدريبية محترفة وفقا للمعايير العلمية والتقنية العالمية، ومتابعة الاختبارات الإلكترونية.

وأكد رئيس الجامعة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالتحول الرقمى فى مجال التعليم العالى لذا تسعى الجامعة بكافة امكانياتها لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بها وميكنة الاختبارات الإلكترونية.

هذا وأشاد الدكتور عاشور عمرى بمركز التحول الرقمى عقب الزيارة التفقدية التى قام بها يرافقه أعضاء اللجنة والدكتور أحمد عصر المدير التنفيذى للتحول الرقمى بجامعة المنوفية حيث قام بمراجعة كافة الملفات والمستندات الخاصة بالمركز واللوائح المنظمة للعمل به وتفقد كافة المعامل المعتمدة ومتابعة سير الاختبارات الإلكترونية بالإضافة إلى التأكد من تجهيز البنية التحتية للمركز، مؤكدا أن جامعة المنوفية من أوائل الجامعات التى سعت لتطبيق التحول الرقمى، ومثمنا جهود الجامعة فى هذا الشأن.