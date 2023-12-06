إهداء درع الجمعية الجغرافية المصرية لرئيس جامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- صباح اليوم الثلاثاء - الدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية.

حضر اللقاء - الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا.

ورافق رئيس الجمعية الجغرافية المصرية كل من الدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل الأمين العام للجمعية الجغرافية المصرية، والدكتور عبد الرازق الكومي وكيل كلية الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة طنطا.

يأتي اللقاء على هامش عقد مؤتمر الجمعية الجغرافية الأول بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القناة، والذي يقام تحت عنوان: "الموسم الثقافي للجمعية الجغرافية المصرية".

هذا ويتم خلال المؤتمر- الذي تقام فاعلياته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- تناول أهمية جغرافية سيناء وإقليم القناة، والمشروعات القومية الكبرى التي تتم في تلك المنطقة الواعدة.

وفي نهاية اللقاء - قدم الدكتور محمد زكي السديمي درع الجمعية للدكتور ناصر مندور تقديراً لزيارته للجامعة.