"العليا للانتخابات" تخصص لجنة انتخابية للمغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي

خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع إدارة المدينة مقرًا انتخابيًا مزودًا بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية والعملاء المترددين على المدينة من المغتربين من خارج محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اعتباراً من الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، حيث يقدر عددهم بالآلاف.

وقد وجه عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي القطاعات المعنية بالمدينة بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة، لإتمام العملية الانتخابية علي أكمل وجه، وظهور مدينة الإنتاج الإعلامي بالشكل اللائق الذي يتناسب مع اسمها ومكانتها.