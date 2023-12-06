ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"العليا للانتخابات" تخصص لجنة انتخابية للمغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي

الانتاج الاعلامي
الانتاج الاعلامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع إدارة المدينة مقرًا انتخابيًا مزودًا بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية والعملاء المترددين على المدينة من المغتربين من خارج محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اعتباراً من الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، حيث يقدر عددهم بالآلاف.

وقد وجه عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي القطاعات المعنية بالمدينة بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة، لإتمام العملية الانتخابية علي أكمل وجه، وظهور مدينة الإنتاج الإعلامي بالشكل اللائق الذي يتناسب مع اسمها ومكانتها.

ء الانتخابات الرئاسية الانتاج الاعلامي