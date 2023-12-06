دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على غيابات شباب بلوزداد في مواجهة الأهلي

يعاني فريق شباب بلوزداد الجزائري من غياب عدد من نجوم الفريق قبل مواجهة الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري على ستاد برج العرب في السادسة مساء الجمعة .

وشهدت قائمة فريق شباب بلوزداد التي أعلنها البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني للفريق، لمواجهة الأهلي غياب 5 لاعبين هم إسلام بكير ومحمد عزي ويوسف لعوافي وبشعيب كداد وزين دين بوتمان.

بينما شهدت القائمة عودة رايس وهاب مبولحي حارس مرمى الفريق، بعد الغياب عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.

وضمت قائمة شباب بلوزداد التي أعلنها ماركوس باكيتا 21 لاعبًا ووصلت بعثة الفريق إلى الإسكندرية أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلي وهم:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي - ألكسيس قندوز - رضوان معاشو.

خط الدفاع: معاذ حداد - شمس الدين بكوش - أشرف بودرامة - حسين بن عيادة - أيمن بوقرة - مختار بلخيثر.

خط الوسط: مامادو ساماكي - حسين سالمي- عدلان قديورة - عبد الرؤوف بن غيث - أكرم بوراس.

خط الهجوم: إسحاق بوالصوف - مروان زروقي - لامين جالو - عبد الرحمن مزيان - أسامة درفلو - محمد إسلام بلخير- ليونيل وامبا.