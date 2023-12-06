بيطري الدقهلية: حملة موسعة لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية والوحدات التابعة لها بمختلف مراكز وقرى المحافظة أعمال الحملة القومية لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لتحسين الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وقال الدكتور السيد حسانين، وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة القومية الثالثة لعام 2023 انطلقت بداية من اليوم الأحد 19 نوفمبر الماضي لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

وأضاف “الحسانين” أن هناك تضافر للجهود كافة بين الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة فضلا عن توعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

ولفت الى أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية، الأغنام، الأبقار، الجاموس، والماعز، مؤكدا أن الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وقال أن مديرية الطب البيطرى تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

وأضاف أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مضيفا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية إحتياجات المواطنين، عن طريق نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.