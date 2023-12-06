جامعة بنها تواصل تنفيذ خطة القوافل بقرية أتريب وعزبة السوق

واصلت جامعة بنها تنفيذ خطة عمل القوافل لخدمة المجتمع المحلي بقري محافظة القليوبية، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقرية أتريب وعزبة السوق مركز بنها.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القوافل أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي على 305 حالة من أهالي القريتين وصرف العلاج مجانا، كما جرى تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة القوافل التي بدأت في الثاني من شهر ديسمبر الجاري لخدمة المجتمع المحلي وتقديم قوافل طبية شاملة فى جميع التخصصات، مشيرًا إلى نجاح خطة عمل القوافل التي أسفرت منذ انطلاقها حتي الآن بتوقيع الكشف الطبي على إجمالي 1723 حالة من أهالي القرى المستهدفة.

القوافل الطبية

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