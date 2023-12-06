وزير الإنتاج الحربي يناقش سبل التعاون مع الجانب العماني بمعرض “EDEX 2023”

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والجانب العماني لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع علي الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال العميد ركن محمد بن صالح بن عبد الله العبري مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"

كما استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالشركات التابعة وأبرز منتجاتها، مؤكد أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية / خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة، مضيفاً أن امتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى كما يدعم امتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام.

من جانبه، أشاد العميد ركن محمد بن صالح بن عبدالله العبري مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة المصرية من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني.

وأكد على اهتمام الجانب العماني بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات الإنتاج الحربي بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين واللذين يمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية على أعلى مستوى وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية، وأشاد مدير عام البحوث والصناعات العسكرية العماني بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي التي تتميز بالتطور والدقة.

كما أشاد بقدرة مصر على تنظيم معرض دفاعي على مستوى عالٍ من التميز، مؤكداً على أن معرض "إيديكس" أصبح من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان، وتم دعوة الجانب العماني لإيفاد الوفود الفنية لشركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة.