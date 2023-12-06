مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي لتهجير المواطنين من غزة "جريمة حرب"

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، أن المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جريمة حرب.

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني - في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء- بموقف مصر الرافض لهذا المخطط منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى الرفض الفلسطيني الشعبي والرسمي لهذا المخطط.

وقال إن "المؤامرة والمخطط الإسرائيلي بات مكشوفا ولم يعد خافيا على أحد، وإسرائيل تؤكد بوضوح أن هدفها هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن "إسرائيل تخطط لإفراغ قطاع غزة من مواطنيه وبالتالي منع الشعب الفلسطيني من البقاء في وطنه ومنعه من تنفيذ رؤيته بقيام دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة".

