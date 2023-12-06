10 ديسمبر.. "يا عزيز عيني" احتفالية فنان الشعب بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي يوم ١٠ ديسمبر في تمام السابعة مساءً احتفالية فنية خاصة بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان: "يا عزيز عيني" بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

ويشارك في الاحتفالية الفنان الكبير علي الحجار، مع المطربين الشباب أميرة أحمد، وأحمد حمدي رؤوف، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، يتناول العرض سيرة حياة الفنان خالد الذكر في إطار غنائي تمثيلي.

جدير بالذكر أن العرض فكرة أحمد جمال، ومن كتابة وإخراج سعيد قابيل.