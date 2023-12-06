الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في "رعب مطلق"

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في "رعب مُطلق ومتزايد"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة.

وقال تورك - في مؤتمر صحفي عقده في جنيف - إنه بعد شهرين من بدء الحرب على غزة، ما زال المدنيون يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي"، مُبديًا خشيته من وقوع المزيد من "الفظاعات".

وكان مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة قد أكد الليلة الماضية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أن رفض استمرار الهدنة الإنسانية، والتي استمرت أسبوعًا وانتهت يوم الجمعة الماضي، ارتكب (77 مجزرة) راح ضحيتها (1،248) شهيدًا، مبينا أن هذا لا يعكس العدد الحقيقي للشهداء، إذ لا يزال هناك مئات تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.

وقال المكتب إن عدد الشهداء ارتفع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى (16،248) شهيدًا، في (1550) مجزرة، ومن بين هؤلاء الشهداء (7،112) طفلًا و(4،885) امرأة.

