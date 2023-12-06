وزارة العمل: تنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمياه مطروح

قالت وزارة العمل، إن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح، وبالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمطروح نظموا ملتقى للسلامة والصحة المهنية بحضور ممثلو المعهد القومى للجودة، وتنظيم زيارة ميدانية لبعض مواقع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح "محطات تحلية مياه البحر الرميلة ( 1و 2و 3 و4) " ، وذلك فى ضوء سلسلة الندوات التى بداتها المديرية للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى العديد من القطاعات لتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة بهدف تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات والملتقيات التي تنظمها المديرية وأجهزتها فى العديد من المنشآت تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بهدف الحفاظ على أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأفاد مدير المديرية، بإن الملتقى تزامن مع زيارة المعهد القومى للجودة للمحافظة، كما انه جرى على هامش الملتقى زيارة ميدانية لبعض مواقع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح برفقة مدير المعهد القومى للجودة.

وأضاف أنه خلال الملتقى جرى عرض قدمه رئيس مجلس إدارة الشركة بمطروح لإنجازات الشركة فى مجال السلامة للمنشآت والعاملين بها للارتقاء بالجودة فى ظل بيئة عمل أمنة ، وشرح لسياسة السلامة للإرتقاء بالجودة فى الشركة وحصول الشركة على 39 شهادة إيزو وكذلك حصول 17 عامل بالشركة على دبلومة الجودة مما يساعد على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى بالشركة، وايضاً عقد إجتماع بالفيديو كونفرانس مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة زيادة معدلات الأداء فى ظل الارتقاء بجودة معايير السلامة بالمواقع وكذلك تدريب العاملين على ذلك .

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