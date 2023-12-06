وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الطلاب بمدارس أسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بمدرسة الدكتور طه حسين بنين ومدرسة عزيز ابراهيم بنات، للتوعية بمواجهة الأخطار والكوارث وتأمين البيئة المحيطة بالطلاب للحفاظ على سلامتهم والمترددين على المدارس والمعلمين والإداريين، وخطة الإخلاء حال حدوث أى خطر يهدد حياتهم اليومية ، فى ضوء سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها داخل المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة بين العاملين فى مختلف القطاعات، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة العاملين وسلامة المنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وفى ضوء سياسة الوزارة لتوفير الرعاية والحماية للعنصر البشري أساس التنمية، مشيراً إلى أن الحاضرين قدموا الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لتوفير الحماية اللازمة لطلاب المدارس والعاملين بها من خلال تلك المحاضرات، تحت رعاية اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، منوهاً إلى استمرار المديرية وإداراتها واجهزتها التابعة فى نشر التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للتوعية بالحقوق والواجبات كأحد الادوار الرئيسية المنوطة بها فى أرض الواقع.

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