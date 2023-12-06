وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على التبريد والتكييف لشباب المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، زيارة لمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، شهدت فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية الثانية للشباب على مهنة التبريد والتكييف، وذلك ضمن خطة المديرية للتدريب للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاحة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ووفق المناهج الموضوعة من قبل الإدارة المركزية وعلى أيدي مدربين ماهرين تم إعتمادهم واختبارهم فى ديوان عام الوزارة لتدريب الشباب.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة، أن هذه البرامج التدريبية المقدمة للشباب تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث الأساليب العالمية، مشيرة إلى أنها شهدت فعاليات اليوم الختامى للتدريب، مقدمة الشكر والتقدير للمدرب إبراهيم منير، على مجهوداته الفعالة وشرحه المميز لمنهج التدريب أثناء الدورة التدريبية، والذي ظهر جلياً فى مستوى المتدربين الذين أشادوا بالعملية التدريبية واستفادتهم الواسعة من المناهج التدريبية والتدريبات العملية والنظرية خلال الدورة، والتى سوف تساعدهم فى الحصول على فرصة عمل مناسبة.

كما تفقدت مدير المديرية باقى الورش التدريبية بمركز التدريب للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لبدء دورات جديدة للشباب، كما رافقها فى الجولة أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة ومدير مركز التدريب المهنى.

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