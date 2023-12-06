رئيس جامعة بنها: حريصون على المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماعا لمناقشة عددا من الموضوعات الإدارية وذلك بحضور الأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والأمناء المساعدين، ومديري عموم الكليات والإدارات بإدارة الجامعة.

وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة علي أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة من أجل المشاركة بفعالية وإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

من جانبها أكدت شيرين شوقي على مديرى وأمناء الكليات أهمية الانتهاء من كافة الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من تجهيز القاعات والمدرجات ، والاهتمام بالنظافة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق.

كما وجهت أمين عام الجامعة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لمنطوق الحكم.