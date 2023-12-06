وزارة العمل: الاطمئنان على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالإسكندرية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت جولة تفقدية على مكتب التشغيل المطور بمنطقة سموحة، وذلك في إطار متابعة منظومة التحول الإلكتروني الجديدة بمديرية العمل بالمحافظة والمكاتب التابعة لها، ومعرفة المعوقات والمشكلات التى تواجه المنظومة الجديدة فى خدمة المواطنين للعمل على حلها واتخاذ اللازم بشأنها.

ويأتى ذلك ضمن جهود المديرية المتسمرة فى تفعيل وتطوير آليات العمل فى المكاتب والإدارات التابعة لها فى مختلف أرجاء المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة فى سهولة ويسر تحت الاشراف المباشر من المديرية وإداراتها المختلفة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل وتطوير عمل المديريات بالمحافظات والمكاتب التابعة لها، والعمل وفق المنظومة الإلكترونية الجديدة التى أنشأتها الوزارة لتسهيل عمل المديريات وتقليل الوقت والجهد فى خدمة المواطنين فى ظل التحول الرقمى للدولة المصرية.

وأضاف مدير المديرية، انه جرى الانتقال الى منظومة كعب العمل الجديدة بعد تزويد المكاتب بالاجهزة اللازمة بالتعاون مع الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة ، منوهاً إلى محافظة الإسكندرية من اولى المحافظات التى طبقت عمليه التحول الرقمى والتعامل بالنظام الإلكتروني لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وأكد وكيل المديرية، أهمية الاستمرار بتطوير المنظومة وانه سيتم المتابعة من خلال مركز المعلومات وإزالة كافة المعوقات.

وأشار وكيل المديرية، إلي أنه جرى حصر العاملين المؤهلين مع استمرار تدريبهم للعمل على المنظومة لاكسابهم الخبرة اللازمة للتعامل مع الجمهور.

كما أكد أن جميع مكاتب التشغيل بالمحافظة تعمل بالنظام الالكترونى وانه يمكن استخراج كعب العمل بعد التسجيل أولاً على الرابط التالى : https://mom.manpower.gov.eg/ ، مؤكدا تقديم كافة الخدمات للجمهور من مكاتب التشغيل بدون اى معوقات واستخراج كعب العمل مجاناً وبدون اى رسوم.

FB_IMG_1701863251747

FB_IMG_1701863249681

FB_IMG_1701863247543

FB_IMG_1701863245394

FB_IMG_1701863243590