«كشك كتابك».. مشروع يهدف لتنمية الريف المصرى

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مشروع «كشك كتابك» بقرية «أولاد سلامة» بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشروع «كشك كتابك» هو أحد المحاور التي يتضمنها بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير وتنمية الريف المصري في مختلف المجالات-، حيث يسعى البروتوكول لتمكين الأسر من الحصول على كل الخدمات الثقافية بشكل هادف بناء، وتستهدف وزارة الثقافة من خلاله توطين المعرفة فى القرى التي سيتم تأهليها بالمبادرة، انطلاقًا من أهمية العمل على نشر المعرفة الإنسانية بأرجاء الوطن، وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة لبناء الشخصية الوطنية القادرة على صون مقدرات الوطن وهويته المتفردة، وذلك من خلال إتاحة شتى الإصدارات بمنافذ الكتب بأسعار مُخفضة لتشجيع المواطنين على القراءة والتنوير الثقافي.

عدد منافذ الكتب المستهدف تدشينها ضمن المبادرة بمشروع «كشك كتابك»، تبلغ 333 منفذًا تُغطي مختلف قرى الجمهورية، مقسمة على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى منها، إنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب 89 منفذًا في 89 قرية من قرى «حياة كريمة»، موزعة على النحو التالي: 18 منفذًا بمحافظة المنوفية، 24 منفذًا بمحافظة سوهاج، 6 منافذ بمحافظة الغربية، 27 منفذًا بمحافظة البحيرة، 6 منافذ بمحافظة الوادي الجديد، 8 منافذ بمحافظة قنا، ويجري العمل على استكمال المراحل التالية للمشروع، تباعًا.