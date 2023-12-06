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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل شاب على يد أهل خطيبته بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شاب مصرعه فى مشاجرة مع أهل خطيبته بمدينة بدر. 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بتهشم فى الجمجمة وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وزوج شقيقة خطيبته ووالدتها وخطيبته قام على اثرها زوج شقيقة خطيبته بتهشيم رأسه بشومة ولاذا بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وتم القبض على خطيبته ووالدتها وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مدينة بدر بمديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن مقتل شاب على يد اهل خطيبته