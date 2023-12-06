"سلمان الدولية" بطور سيناء تستقبل أمين مجلس الجامعات الأهلية

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة طورسيناء، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الاهلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة وأعضاء المجلس بمقر الجامعة بمدينة طور سيناء.

وذلك على هامش الاجتماع الرابع عشر لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة.

وتقدم مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، بالتهنئة إلى الأستاذ الدكتور ماهر مصباح على توليه منصب أمين مجلس الجامعات الأهلية وتحمله المسئولية، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وتوجه الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية في كلمته التي القاها خلال اجتماع مجلس الأمناء بالشكر الى السادة أعضاء مجلس الأمناء والى إدارة الجامعة.

كما أثنى على الإنجازات التي تم تحقيقها، كما أكد أهمية ومكانة جامعة الملك سلمان الدولية نظراً لموقعها بمحافظة جنوب سيناء حيث تعد الجامعة أحد المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة كأحد روافد التنمية بمنطقة سيناء.

وقد أشار إلى دور جامعة الملك سلمان الدولية التنموي وتأثيرها في المجتمع المحيط بها لتحقيق التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بمحافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد إضافة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والوطن العربي، مثمنًا على انضمام الجامعة لتحالف جامعات إقليم القناة وسيناء، لتحديد احتياجاتها ورؤيتها في ضوء هذا التحالف.

ومن جانبه، وجه الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى الدكتور أمين مجلس الجامعات الأهلية وأعضاء المجلس، وأكد حرص الجامعة الدائم والمستمر لتطوير مقومات الجامعة.

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