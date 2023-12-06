بالفيديو.. نصر عبده: "إيديكس 2023" المعرض الأوحد والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العسكرية والاستراتيجية نصر عبده، إن المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، تشرف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هناك أهمية كبيرة بتنظيم المعرض في مصر.

وأضاف "نصر" في حواره لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، أن إيديكس 2023 هو المعرض الأوحد والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، فهو ينعقد في مصر في دورته الثالثة هذا العام ويحظى بأهمية كبيرة وباهتمام بالغ من كل المهتمين بمجالات التصنيع العسكري والصناعات الدفاعية، ويشترك فيه أكثر من 400 شركة وعارض من 46 دولة في 22 جنايات.

وتابع أن الأجنحة جميعًا بها الجديد والحديث في مجالات الدفاع والتقنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة في الصناعات الدفاعية.

وأردف أن الفيلم التسجيلي الذي كان بعنوان الإرادة والتحدي، والذي تم عرضه في بداية افتتاح المعرض هو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ليؤكد على ما وصلت إليه القوات البحرية المصرية من تقدم وتكنولوجيا تسليحية حديثة، وهو أمر لا يخفى على أحد، لأن القوات المسلحة كان تعرض أولاً بأول كل ما يضم للقوات البحرية المصرية من قطع بحرية.

وأشار إلى أن الفيلم كان يؤكد أن القوات البحرية المصرية هي فرع رئيسي من فروع القوات المسلحة وتهتم بجلب كل ما هو حديث وجديد لتستطيع القيام بالمهام الموكلة إليها في أوقات السلم والحرب.