إيديكس 2023.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع يجري مباحثات مع وزيرة دفاع  أوغندا

تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مباحثاتها في إطار فعاليات معرض إيديكس 2023 علي تعزيز أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي هذا السياق، بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ,مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوي تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، وتم الإتفاق علي تعزيز الإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا.

وخلال تفقد وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا معرض منتجات الهيئة أبدت اعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.