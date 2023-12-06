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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إيديكس 2023.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع يجري مباحثات مع وزيرة دفاع  أوغندا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مباحثاتها في إطار فعاليات معرض إيديكس 2023 علي تعزيز أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي هذا السياق، بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ,مع  وزيرة الدولة لشئون  الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوي تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، وتم الإتفاق علي تعزيز الإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا.

وخلال تفقد  وزيرة الدولة لشئون  الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا  معرض منتجات الهيئة أبدت اعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

الهيئة العربية للتصنيع معرض ايديكس التعاون المصري الأفريقي